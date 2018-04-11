СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми‐8 в Хабаровске

Следователи Дальневосточного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после падения вертолета Ми‐8 в Хабаровске по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел в среду, 11 апреля, около 11:00 по местному времени. Вертолет авиакомпании «Восток» выполнял учебно-тренировочный полет в районе антенного поля по улице Выборгской в городе Хабаровске.

На борту находились члены экипажа в количестве шести человек. Все они погибли. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.