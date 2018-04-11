Ещё
СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми‐8 в Хабаровске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил дело по факту крушения вертолета Ми‐8 в Хабаровске 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Москва24
Следователи Дальневосточного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после падения вертолета Ми‐8 в Хабаровске по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщает телеканал «360».
Инцидент произошел в среду, 11 апреля, около 11:00 по местному времени. Вертолет авиакомпании «Восток» выполнял учебно-тренировочный полет в районе антенного поля по улице Выборгской в городе Хабаровске.
На борту находились члены экипажа в количестве шести человек. Все они погибли. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.
Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.
Газета.Ru: последние новости
МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 Около 20 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки Жилой дом вспыхнул на северо‐востоке столицы
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй направила флот к Сирии267
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»104
«РФ понесет от американцев большой ущерб»34
«РФ не смогла гарантировать неприменение химоружия в Сирии»12
Взлетевшая нефть воскресила рубль34
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение