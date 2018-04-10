На месте крушения Ан-148 из-под снега появились останки людей 

Дочь погибшей в катастрофе Ан-148 11 февраля 2018 года женщины Юлия Синицына обратилась к российским властям и лично президенту Владимиру Путину с просьбой возобновить поисковую операцию и убрать останки людей и обломки самолета с месте крушения. После того, как в Подмосковье установилась теплая погода и растаял снег, оказалось, что и того, и другого на поле возле деревни Степановское Раменского района осталось еще очень много.
Прежде чем записывать свое обращение, Синицына позвонила в Следственный комитет и объяснила ситуацию. Помимо следователей и спасателей на место трагедии прибыл глава сельского поселения Ульянинское, куда входит деревня Степановское Сергей Анурьев. Последний пообещал, что 9 апреля поле оцепят и возобновят поиски останков погибших, однако этого не произошло.
«Тут может ходить кто угодно. Тут лежат фрагменты самолета, фрагменты тел, я лично видела человеческие уши. Тут уже пахнет, вы понимаете чем. Это нечеловечно. Оцепления нет. Я не уеду отсюда, пока не будет оцепления», — заявила Синицына.
Как сообщал «Ридус», 11 февраля следовавший из Москвы в город Орск Оренбургской области самолет Ан-148 разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров, включая трех детей, и шесть членов экипажа. Выживших не было: в сугробах на месте крушения самолета были обнаружены 1489 фрагментов тел погибших и 500 обломков воздушного судна.
Комиссия МАК заявила, что считает наиболее вероятной причиной крушения неверную работу датчиков скорости полета, что было вызвано их обледенением. Расшифровка записей речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148 показала, что после взлета и до самого момента падения пилоты самолета ругались из-за показаний приборов и не сумели справиться с нештатной ситуацией. В момент столкновения, по данным резервного модуля воздушных параметров, скорость равнялась 800 километрам в час, тогда как экипаж ошибочно полагал, что она была в несколько раз ниже.