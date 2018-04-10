На месте крушения Ан-148 из-под снега появились останки людей

Дочь погибшей в катастрофе Ан-148 11 февраля 2018 года женщины Юлия Синицына обратилась к российским властям и лично президенту Владимиру Путину с просьбой возобновить поисковую операцию и убрать останки людей и обломки самолета с месте крушения. После того, как в Подмосковье установилась теплая погода и растаял снег, оказалось, что и того, и другого на поле возле деревни Степановское Раменского района осталось еще очень много.

Прежде чем записывать свое обращение, Синицына позвонила в Следственный комитет и объяснила ситуацию. Помимо следователей и спасателей на место трагедии прибыл глава сельского поселения Ульянинское, куда входит деревня Степановское Сергей Анурьев . Последний пообещал, что 9 апреля поле оцепят и возобновят поиски останков погибших, однако этого не произошло.

«Тут может ходить кто угодно. Тут лежат фрагменты самолета, фрагменты тел, я лично видела человеческие уши. Тут уже пахнет, вы понимаете чем. Это нечеловечно. Оцепления нет. Я не уеду отсюда, пока не будет оцепления», — заявила Синицына.

город Орск Как сообщал «Ридус», 11 февраля следовавший из Москвы Оренбургской области самолет Ан-148 разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово . В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров, включая трех детей, и шесть членов экипажа. Выживших не было: в сугробах на месте крушения самолета были обнаружены 1489 фрагментов тел погибших и 500 обломков воздушного судна.