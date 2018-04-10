110 лет назад в Москве произошло самое крупное наводнение

С 10 по 14 апреля 1908 года в Москве произошло одно из самых крупных наводнений в истории города. Из-за снежной и затянувшейся зимы, резкого потепления и начавшихся дождей уровень Москвы-реки поднялся на 8,9 метров.

Венецию превратились Неглинка, Кузнецкий мост, Самотёка, Зарядье, Зацепа, Хамовники, Дорогомилово и Лужники. Москва-река и Водоотводный канал слились в одно русло, ширина которого составляла 1,5 километра. Было затоплено около 16 квадратных километров (почти 1/5 города). Вода у стен Кремля доходила до 2,2 метра от уровня мостовой. Чудом не пострадала Третьяковская галерея. Вокруг неё предусмотрительно была сооружена специальная кирпичная стена.

Вот как описывает это бедствие очевидец: «Из воды еле виднелись фонарные столбы, а во многих местах деревянные перила были сломлены напором воды. С переулками сообщались с помощью лодок, но это было чрезвычайно опасно, так как лодки уносило по течению. А по реке неслись огромные бревна, стога сена, дрова, какие-то большие кадки, части крестьянских построек и целые избы. В 2 часа дня понеслась целая баржа, которая сломалась у быков Бородинского моста. Отрезанные водою, обитатели затопленных домов махали своим родственникам носовыми платками».

Серпухов, Газета «Московские ведомости» писала: «Разлив реки явился полной неожиданностью, и многим пришлось провести ночь на чердаке, о спасении же имущества не приходилось и думать». Кроме Москвы пострадали сотни деревень, расположенных вдоль Москвы-реки, Оки и их притоков, а также города Руза Коломна . Над бывшими пахотными полями плавали пароходы.

Несмотря на тяжелые последствия, москвичи отнеслись к наводнению с некой долей иронии. Горожане шутили, что паводок уровнял Москву с Санкт-Петербургом , который был тогда столицей.

Город находился под натиском стихии пять дней. От наводнения пострадали около 200 тысяч человек. Было разрушено и повреждено более 25 тысяч построек. Городские власти для восстановления города и возмещения ущерба организовали сбор пожертвований. За короткий срок было собрано около миллиона рублей.

После того, как Москва-река вошла в свои берега, на многих постройках появились отметки уровня воды при наводнении. До нашего времени сохранилась только две: одна — на доме на Якиманской набережной, а вторая — на здании ГЭС №1.

Наводнения в Москве происходили неоднократно. Первое документально зафиксированное подтопление города датировано 1496 годом.