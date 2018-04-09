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Мировой ущерб от стихийных бедствий 2017 году составил более 300 млрд долларов
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Мировой ущерб от стихийных бедствий 2017 году составил более 300 млрд долларов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Материальный ущерб от стихийных бедствий, которые произошли на планете в прошлом году, оказался одним из самых значительных. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Центра исследований эпидемиологии бедствий (CRED) Лувенского католического университета.
Специалисты отмечают, что из 318 бедствий, от которых в мире пострадали 96 миллионов человек, можно выделить три особенно разрушительных урагана: «Харви», «Ирма» и «Мария». Нанесенный ими ущерб оценивается соответственно в 95, 66 и 69 миллиардов долларов соответственно.
Также в CRED добавили, что наибольшее число стихийных бедствий в минувшем году произошло в Азии — 136. Только в Китае от 25-ти из них пострадали 15 миллионов человек.
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