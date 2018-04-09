Мировой ущерб от стихийных бедствий 2017 году составил более 300 млрд долларов

Материальный ущерб от стихийных бедствий, которые произошли на планете в прошлом году, оказался одним из самых значительных. Об этом сообщает «Интерфакс» , ссылаясь на данные Центра исследований эпидемиологии бедствий (CRED) Лувенского католического университета.

Специалисты отмечают, что из 318 бедствий, от которых в мире пострадали 96 миллионов человек, можно выделить три особенно разрушительных урагана: «Харви», «Ирма» и «Мария». Нанесенный ими ущерб оценивается соответственно в 95, 66 и 69 миллиардов долларов соответственно.