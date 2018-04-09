Жители Алексеевского района перекрыли дорогу большой воде

Жители Алексеевского района Волгоградской области не пускают большую воду, вместе со спасателями выстраивая новые дамбы.

— Дамбы держат воду в низинах, — рассказывает волгоградка Светлана Ульянова. — Сегодня с обеда алексеевцы вместе с предпринимателями, которые пригнали свои трактора и КАМАЗы, прокопали дополнительные стоки воды в сторону Хопра. К вечеру уровень воды стал падать. К общей беде в районе подошли очень дружно и с умом.

В пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области добавили, что с утра в Алексеевском районе было небольшое повышение уровня воды.

— Есть небольшие населенные пункты, в которых затопило дома, — прокомментировали в пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Но ситуация не критичная.

По информации волгоградских спасателей, во власти большой воды до сих пор остаются девять районов Волгоградской области. Сильнее всего затопило Еланский и Киквидзенский районы. Жители тонущих районов рассказывают о помощи соседей, продавцов и таксистов — людям, страдающим от страшного наводнения, со скидкой продают забродные костюмы и всем миром помогают спасти уцелевшие вещи.

Сегодня почти 100 жителей Волгоградской области получили компенсации за затопленные дома. Комиссия, в которую входят сотрудники администрации, спасатели, сотрудники МЧС, полицейские и общественники, продолжают оценивать ущерб от большой воды.