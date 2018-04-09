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23 человека стали жертвами отравления поддельными спиртными напитками в индонезийском районе Бандунг
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Дело Скрипаля завернуло в Сирию
Дело Скрипаля завернуло в Сирию

23 человека стали жертвами отравления поддельными спиртными напитками в индонезийском районе Бандунг 

ИА Синьхуа 1 час назад
Джакарта, 9 апреля /Синьхуа/ — 23 человека погибли от отравления поддельными спиртными напитками в индонезийском районе Бандунг. Об этом сообщили местные СМИ.
Это произошло после того, как за последние время от отравления поддельными спиртными напитками в индонезийской столице Джакарте и ее пригороде уже погиб 31 человек.
По сообщениям, в настоящее время в районе Бандунг около 40 человек госпитализированы. 4 магазина по продаже поддельных спиртных напитков были опечатаны полицией, конфискованы сотни литров поддельных напитков.
Напомним, что в апреле 2010 года в индонезийской провинции Центральная Ява от отравления поддельными напитками пострадали более 300 человек, погибли 22 человека. —0—
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