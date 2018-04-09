23 человека стали жертвами отравления поддельными спиртными напитками в индонезийском районе Бандунг

Джакарта , 9 апреля / Синьхуа / — 23 человека погибли от отравления поддельными спиртными напитками в индонезийском районе Бандунг . Об этом сообщили местные СМИ.

Это произошло после того, как за последние время от отравления поддельными спиртными напитками в индонезийской столице Джакарте и ее пригороде уже погиб 31 человек.

По сообщениям, в настоящее время в районе Бандунг около 40 человек госпитализированы. 4 магазина по продаже поддельных спиртных напитков были опечатаны полицией, конфискованы сотни литров поддельных напитков.

Напомним, что в апреле 2010 года в индонезийской провинции Центральная Ява от отравления поддельными напитками пострадали более 300 человек, погибли 22 человека. —0—