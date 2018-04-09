Польша продлила следствие по делу о крушении Ту-154 под Смоленском

Следствие по делу о крушении польского президентского лайнера Ту‑154 под Смоленском продлено до конца 2018 года, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

«Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года», — приводит её слова PAP.

Самолёт Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что авиакатастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.