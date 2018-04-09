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Польша продлила следствие по делу о крушении Ту-154 под Смоленском
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Польша продлила следствие по делу о крушении Ту-154 под Смоленском 

RT на русском 29 минут назад
Следствие по делу о крушении польского президентского лайнера Ту‑154 под Смоленском продлено до конца 2018 года, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.
«Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года», — приводит её слова PAP.
Самолёт Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что авиакатастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.
Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, однако нынешние власти страны не согласились с ними и приняли решение создать вторую комиссию.
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