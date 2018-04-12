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Губернатор Юрий Берг встретился с родственниками погибших в крушении АН-148
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Губернатор Юрий Берг встретился с родственниками погибших в крушении АН-148 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В настоящее время губернатор Юрий Берг встретился с родственниками жертв крушения самолета рейса Москва-Орск. «АиФ Оренбург» сообщает об итогах встречи. Состоялся откровенный разговор, во время которого родственники жертв трагедии получили ответы на все интересующие их вопросы.
Глава региона рассказал о результатах своей поездки на место трагедии в Подмосковье, где он побывал 10 апреля и провел переговоры с заместителем министра чрезвычайных ситуаций России Павлом Барышевым и начальником ГУ МЧС по Московской области Сергеем Полетыкиным.
На месте крушения Ан-148 после таяния снега продолжаются следственные действия. В Раменском районе Московской области возобновлены поисковые работы, спасатели вновь исследуют всю площадь крушения самолета. Ведется поиск останков погибших и их багажа, которые невозможно было обнаружить зимой.
«Наш руководитель представительства в Москве постоянно взаимодействует с судебно-медицинскими организациями, которые занимаются проведением всех необходимых экспертиз. Сейчас уже подключилась вторая лаборатория», — ранее заявил губернатор.
Напомним, ранее 9 апреля дочь одной из погибших в этом крушении Юлия Синицына записала видеообращение, в котором она рассказала о том, что на месте крушения самолета до сих пор находятся останки людей и их личные вещи. 10 апреля Юлия записала второе обращения, в котором она поблагодарила всех, кто отреагировал на её обращение.
«Сегодня место крушение полностью оцеплено, там работают сотрудники МЧС. Нас заверили, что все работы будут выполнены должным образом, чему мы очень хотим верить», — сообщила девушка.
Авиакатастрофа произошла 11 февраля. Самолет АН-148 «Саратовских авиалиний» через несколько минут после взлета потерпел крушение. Воздушное судно упало в Подмосковье, на месте крушения установили мемориальную плиту. В результате крушения погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. На борту находились три ребенка.
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