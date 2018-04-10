«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148

К месту крушения Ан-148 стянуты силы МЧС

Во вторник, 10 апреля, в Раменский район Подмосковья были стянуты силы МЧС РФ из-за найденных останков жертв крушения Ан-148. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все подъезды к полю, на которое упал самолет, перекрыты. По словам родственников погибших в авиакатастрофе, обломки лайнера и останки стали видны, когда на поле растаял снег.

ТАСС подтверждает, что 10 апреля группировка МЧС начала дополнительное обследование места крушения Ан-148. По данным агентства, на место крушения приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и глава управления МЧС России по Московской области.

Ранее Юлия Синицына , дочь женщины, погибшей при крушении, рассказала, что территория с останками и обломками не огорожена, туда можно свободно пройти.

«Тут до сих пор лежат фрагменты самолета и даже тел погибших. Я лично видела человеческие уши, несколько кусков кожи, вещи (погибших)! Тут пахнет, как в мясном цехе. Кто-нибудь будет разбираться в этой ситуации?» — говорит Синицына в ролике, который она опубликовала на Youtube.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля 2018 года после вылета из столичного аэропорта Домодедово . Самолёт следовал в Орск . Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли.

МАК заявили, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. Ни одна из трубок в течение полета не обогревалась.