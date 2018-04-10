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МЧС повторно обследует место крушения Ан-148
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МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Группировка МЧС проведет дополнительное обследование места крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", который разбился в Подмосковье.
Во вторник утром к месту крушения самолета прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России.
Спасатели обследуют квадрат места падения самолета. Ожидается, что на место приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Он проинформирует жителей о мерах, которые принимаются для поиска останков тел и личных вещей погибших.
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