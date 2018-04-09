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На Сельскохозяйственной «ликвидировали» последсвия наводнения
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На Сельскохозяйственной «ликвидировали» последсвия наводнения 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
В Останкине на минувшей неделе прошла тренировка по предупреждению и ликвидации последствий паводков и наводнений. Учения развернулись на Сельскохозяйственной улице, неподалёку от въезда на ВДНХ. Наряду со спасателями, представителями правоохранительных органов и сотрудниками ГУП «Мосводосток» в учениях приняли участие коммунальщики Останкинского района.
Как сообщил источник в окружном МЧС, перед участниками стояла задача оперативно устранить последствия подтопления на площади три тысячи «квадратов».
— Всего в тренировке было задействовано 75 человек и 21 единица спецтехники, — уточнили в управлении.
Там добавили, что тренировка является составной частью комплекса превентивных мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск весеннего половодья в текущем году на территории СВАО. (иб)
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