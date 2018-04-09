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Синоптики предупреждают татарстанцев о сильном ветре
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Синоптики предупреждают татарстанцев о сильном ветре 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Синоптики прогнозируют сильный ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
10 апреля будет без осадков. Ветер юго-западный ночью умеренный, утром и днем местами сильный, порывами до 15-18 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью -2.. +3˚, днем +10.. +15, ˚в западных районах до +18˚.
11 апреля ночью местами, днем в большинстве районов дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, местами порывистый сильный до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1.. +6º, днем +3.. +8º.
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