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Паводок отрезал от большой земли пять деревень
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Паводок отрезал от большой земли пять деревень 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В результате подъема воды в притоке Протвы реке Луже 9 апреля вода затопила дорогу возле деревни Новостройка. От большой земли из-за оказалась отрезана не только эта деревня, но и две других — Дубровка и Бородухино. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, проблемы возникли и у жителей деревень Мандрино и Смахтино Малоярославецкого района. Им связь с внешним миром прервал разлившийся Суходрев, приток Угры. Объездная дорога, через населенные пункты Городня и Писково, есть. Но расстояние до нее 36 километров. К тому же проехать по ней можно только на внедорожниках. Ранее, напомним, пресс-служба администрации Обнинска сообщила о подтоплении садовых участков в прибрежной зоне реки Протвы. За сутки вода в этой реке поднялась на 175 сантиметров.
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