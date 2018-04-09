Монголия отправила в Россию противоожоговую мазь для пострадавших при пожаре в Кемерово

Как заявили в ведомстве, данная мазь из пантов оленей широко применяется для лечения ожогов и ран. Лекарство успешно использовалось для помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Японии

Во время церемонии передачи мази посол РФ в Монголии Искандер Азизов выразил признательность правительству и народу Монголии за оказание гуманитарной помощи российскому народу в трудный период. «Мазь „Панкипсин“ поможет вылечить ожоги и раны пострадавших при пожаре в Кемерово», — добавил он.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате погибли 64 человека, десятки людей получили ожоги. —0—