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Монголия отправила в Россию противоожоговую мазь для пострадавших при пожаре в Кемерово
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Монголия отправила в Россию противоожоговую мазь для пострадавших при пожаре в Кемерово 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Улан-Батор, 9 апреля /Синьхуа/— Монголия сегодня отправила в Российскую Федерацию партию высокоэффективного медицинского препарата «Панкипсин» для помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Монголии.
Как заявили в ведомстве, данная мазь из пантов оленей широко применяется для лечения ожогов и ран. Лекарство успешно использовалось для помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Японии.
Во время церемонии передачи мази посол РФ в Монголии Искандер Азизов выразил признательность правительству и народу Монголии за оказание гуманитарной помощи российскому народу в трудный период. «Мазь „Панкипсин“ поможет вылечить ожоги и раны пострадавших при пожаре в Кемерово», — добавил он.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате погибли 64 человека, десятки людей получили ожоги. —0—
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