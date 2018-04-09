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Паводок-2018: в Оренбуржье подтоплены уже 17 низководных мостов
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Паводок-2018: в Оренбуржье подтоплены уже 17 низководных мостов 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
На 9 апреля в Оренбуржье подтопленными оказались 17 мостов в 9 муниципалитетах. Жизнедеятельность граждан не нарушена, везде есть объездные пути, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Вода затопила следующие объекты:
2 моста — Новосергиевский район — в районе н.п. Дедово и н.п. Боголюбовка; 2 моста — Александровский район — в районе н.п. Зеленая Роща и н.п. Хортица;4 моста — Красногвардейский район — в районе н.п. Верхнеильясово, н.п. Новопетровка, н.п. Малоюлдашево, н.п. 5 Отделение.2 моста — Октябрьский район — в районе н.п. Буланово, н.п. Биккулово.2 моста Сорочинский ГО — в районе н.п. Малаховка, н.п. Надежденка.1 мост Илекский район — в районе н.п. Нижнеозерное.1 мост Новоорский район — в районе н.п. Добровольское.1 мост Домбаровский район — в районе н.п. Зарево.2 моста Первомайский район — в районе н.п. Новая жизнь и н.п. Шапошниково.
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