Вертолет эвакуировал пострадавшего в пожаре из новой Москвы

Медицинский вертолет доставил пострадавшего при возгорании в новой Москве в больницу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в поселок Птичное на улицу Лесная в ТиНАО, где, по предварительной информации, произошел пожар. С места пожара экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего с характерными травмами в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.