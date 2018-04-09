Ещё
Вертолет эвакуировал пострадавшего в пожаре из новой Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Курс доллара преодолел новый рубеж
Курс доллара преодолел новый рубеж

Вертолет эвакуировал пострадавшего в пожаре из новой Москвы 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Медицинский вертолет доставил пострадавшего при возгорании в новой Москве в больницу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в поселок Птичное на улицу Лесная в ТиНАО, где, по предварительной информации, произошел пожар. С места пожара экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего с характерными травмами в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
РИАМО: последние новости
Пожар ликвидировали в квартире на юге Москвы Молодого человека госпитализировали после падения с высоты у ТЦ на юге Москвы Горящую квартиру тушат в жилом доме на северо‑западе Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок655
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй65
Рубль рухнул379
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия236
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»240
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:39
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»
Общество
02:05
Медведев пошутил про ротации правительства
Политика
00:57
Истребители поднялись в небо в Подмосковье
Общество Армия
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле
Шоу-бизнес Происшествия
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение