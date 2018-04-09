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Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего при пожаре в ТиНАО
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Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего при пожаре в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в пос. Птичное на ул. Лесная в ТиНАО, где, по предварительной информации, произошел пожар. С места пожара экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего с характерными травмами в лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
На борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада, подчеркнули в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
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