Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего при пожаре в ТиНАО

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. «Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в пос. Птичное на ул. Лесная в ТиНАО, где, по предварительной информации, произошел пожар. С места пожара экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего с характерными травмами в лечебное учреждение Москвы », — сказал собеседник агентства. На борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада, подчеркнули в пресс-службе.