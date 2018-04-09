Режим ЧС из-за паводка ввели в одном из районов Пензенской области

"Полностью затопило 130 домов… Сегодня с 00.00 мск (в районе) введен режим ЧС", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также подтоплены дворы еще 57 домов. По словам Абаева, жители были оповещены заранее и имели возможность эвакуироваться и уберечь мебель.

Как сообщили в областном правительстве, в Нижнеломовском районе сложилась самая сложная обстановка, связанная с половодьем, там уровень воды поднялся более, чем на пять метров. Местные власти подготовили пункт временного размещения, в который согласились временно переселиться 35 человек.