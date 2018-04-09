За сутки вода в Оке поднялась на полтора метра 

За сутки уровень воды в Оке повысился на 164 сантиметров, до отметки 337 сантиметров от нуля гидропоста, а на Угре в районе поселка Товарково — на 208 сантиметров. В этой реке уровень воды сейчас составляет 428 сантиметра от нуля гидропоста. Поднялась вода и в других притоках Оки — Жиздре (на 50 сантиметров) и Протве (на 175 сантиметров). Жиздре до критического уровня осталось 293 сантиметра, остальным рекам до опасной отметки еще далеко. Тем не менее, Протва уже начала подтапливать прибрежные территории. По сообщению пресс-службы администрации Обнинска, под водой оказались несколько садовых участков в прибрежной зоне. Сейчас спасатели обходят участки, расположенные вблизи реки, и информируют их владельцев об угрозе подтопленния. Фото пресс-службы администрации Обнинска По данным Главного управления МЧС России, угрозы затопления населенных пунктов и промышленных предприятий сейчас нет. Сообщений о подтоплении населенных пунктов и объектов экономики нет. Толщина льда на закрытых водоемах Калужской области сейчас колеблется от пяти до 15 сантиметров, идет интенсивное разрушение ледового поля.