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Зима не хочет отступать: в Прикамье пройдет дождь со снегом
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Зима не хочет отступать: в Прикамье пройдет дождь со снегом 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
10 и 11 апреля в Пермском крае будет облачно, пройдет дождь и снег. В МЧС Прикамья предупреждают, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
Ночью на территории Пермского края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём в северных областях будет кратковременный снег, в южных — дождь и мокрый снег. В отдельных районах возможен небольшой гололёд. Температура воздуха днем от +1 до +6 градусов, ночью в северных регионах опустится до —3. Порывы ветра будут 13-18 метров в секунду.
— На улице не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями, — посоветовали в МЧС. — Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
В середине недели в Пермском крае похолодает на несколько дней.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на апрель.
59.ru: последние новости
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