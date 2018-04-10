Зима не хочет отступать: в Прикамье пройдет дождь со снегом

10 и 11 апреля в Пермском крае будет облачно, пройдет дождь и снег. В МЧС Прикамья предупреждают, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Ночью на территории Пермского края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём в северных областях будет кратковременный снег, в южных — дождь и мокрый снег. В отдельных районах возможен небольшой гололёд. Температура воздуха днем от +1 до +6 градусов, ночью в северных регионах опустится до —3. Порывы ветра будут 13-18 метров в секунду.

— На улице не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями, — посоветовали в МЧС. — Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

В середине недели в Пермском крае похолодает на несколько дней.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на апрель.