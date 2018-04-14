В Ульяновской области вода спадает, но часть дворов и мостов еще затоплены

Уровень воды в реке Сельдь за прошедшие сутки снизился и 13 августа составил 570 см (опасным считается 600 см), уровень Свияги в настоящее время находится на отметке 328, об этом сообщил начальник МБУ «Управление гражданской защиты» Сергей Цывочка.

По сведениям МЧС на 8.00 13 апреля в Ульяновской области наблюдаются подтопления в четырех районах, им подверглись пять населенных пунктов, 85 приусадебных участков, под водой находятся три низководных моста.

Пока под водой находятся низководные мосты через Свиягу в селе Большие Ключищи Ульяновского района и в Ишеевке.