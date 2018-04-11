В Новой Москве произошел пожар

Людей, по предварительным данным, в зданиях нет.

В Троицком административном округе, согласно предварительным данным, произошел пожар. Возгорание произошло на площади около 200 квадратных метров в деревне Голохвастово.

— В поселении Вороновское случился пожар, охвативший четыре нежилых деревянных частных строения, — объяснили агентству городских новостей «Москва» представители экстренного ведомства.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на месте происшествия в Новой Москве работают спасатели. Детали происшествия сейчас устанавливаются.

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