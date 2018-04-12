В Пензенской области свыше 130 домов подтопило из-за паводка

"Из-за активного снеготаяния русло реки Сердоба вышло из берегов. По состоянию на 9.00 12.04.2018 в Сердобском районе Пензенской области подтопленными остаются 131 жилой дом и 724 придомовых территории", — говорится в сообщении.

Указывается также, что уровень воды в реке поднялся на 2,5 метра выше критического уровня 4,28 метра. На территории района действует режим ЧС. В ликвидации последствий весеннего половодья участвуют более 70 спасателей, 18 единиц техники и 14 плавсредств.