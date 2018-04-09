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7 пожаров произошли 8 апреля в Нижегородской области
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7 пожаров произошли 8 апреля в Нижегородской области 

Newsroom24 30 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 3 квартиры, 2 строения, дом и автомобиль.
Среди причин пожаров — неосторожное обращение с огнем, недостаток конструкции электрооборудования.
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