Авиакомпания «РусЛайн» начнет совершать полеты из Москвы в Нягань и обратно с 28 мая

«С 28 мая 2018 г. авиакомпания «РусЛайн» открывает авиасообщение между Москвой и Няганью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты из аэропорта Внуково и обратно будут осуществляться с 28 мая по 31 августа дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Из Москвы самолет будет вылетать в 1:40, прилетать в Нягань в 6:30, обратный рейс будет вылетать в те же дни в 7:40 и прилетать в Москву в 8:50. Время в пути составит 2 часа 50 минут.