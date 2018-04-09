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Авиакомпания «РусЛайн» начнет совершать полеты из Москвы в Нягань и обратно с 28 мая
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Авиакомпания «РусЛайн» начнет совершать полеты из Москвы в Нягань и обратно с 28 мая 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Авиакомпания «РусЛайн» открывает рейс Москва (Внуково) — Нягань, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«С 28 мая 2018 г. авиакомпания «РусЛайн» открывает авиасообщение между Москвой и Няганью», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полеты из аэропорта Внуково и обратно будут осуществляться с 28 мая по 31 августа дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Из Москвы самолет будет вылетать в 1:40, прилетать в Нягань в 6:30, обратный рейс будет вылетать в те же дни в 7:40 и прилетать в Москву в 8:50. Время в пути составит 2 часа 50 минут.
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