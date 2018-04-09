В Башкирии за сутки вода поднялась на 30 сантиметров

Башкирии начали фиксировать повышение уровня рек. На нескольких пунктах вода поднялась за сутки на 28-30 сантиметров.

Один из постов находится на реке Белая в Стерлитамаке . Там вода поднялась до половины значения выхода на пойму — то есть до начала подтопления. Сейчас уровень воды держится на уровне 232 сантиметра, прирост за сутки незначительный — около 8 сантиметров. Отрицательная динамика у уровня реки в районе Шакши — там высота воды понизилась на 2 сантиметра. Уровень воды далек от критического.

— Наибольший прирост показывает река Белая в районе Уфы и река Дема в районе Бочкарева, — сообщили сотрудники Башкирского управления по гидрометеорологии.

В этих районах рост стремительный. Но до уровня выхода на пойму еще далеко. Метеорологи продолжают отслеживать высоту воды в реках. В Хайбуллинском районе для предотвращения резкого повышения рек и образования ледостоя, накануне днем, 8 апреля, взрывали лед на реке Сакмара.