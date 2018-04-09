Ещё
В Татарстане затопило мост через Свиягу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане затопило мост через Свиягу 

АиФ Казань 56 минут назад
Фото: АиФ Казань
Мост через реку Свиягу затопило между поселками Черки-Кильдуразы и Черки-Бибкеево Буинского района, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
При этом угрозы подтопления населенным пунктам Черки-Кильдуразы (расстояние до моста 3 км.) и Черки-Бибкеево (расстояние до моста 5 км) нет. В поселке Черки-Бибкеево, который из-за подъема воды может быть отрезан от основной дороги, есть объездная дорога через с. Черки-Дюртели.
Следует отметить, что этот мост изначально сконструирован низко для пропуска талых вод.
Всего по республике повышение уровня воды на 10 — 80 см за сутки отмечено на реках Свияга, Карла, Кубня, Мензеля и Шошма:
— на Нижнекамском водохранилище вода поднялась на 10 см, уровень реки находится на отметке 63,50 м (отметка опасного критического уровня 65,9 м). — на Куйбышевском водохранилище уровень воды у населенного пункта Верхний Услон 52,35 м, отметка опасного критического уровня 54,24 м. — на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды 52,36 м (-36 см), отметка опасного критического уровня 60 м. — на Куйбышевском водохранилище уровень воды у Тольятти (Жигулевская ГЭС) — 52,11 м (-1 см), отметка опасного критического уровня 53,3 м. — на нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС уровень воды 53,56 м (-17 см), отметка опасного критического уровня 56,91 м.
АиФ Казань: последние новости
В Татарстане выставлены 8 постов для спасения рыбаков - МЧС В Бугульминском районе мужчина сгорел в своем доме Мусульманский календарь на 2018 год для Татарстана
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия146
Рубль рухнул64
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»108
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина26
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй41
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
04:34
На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег
Общество Новости Москвы
01:22
Названы сроки запуска электробусов в столице
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение