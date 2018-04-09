В Татарстане затопило мост через Свиягу 

Мост через реку Свиягу затопило между поселками Черки-Кильдуразы и Черки-Бибкеево Буинского района, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
При этом угрозы подтопления населенным пунктам Черки-Кильдуразы (расстояние до моста 3 км.) и Черки-Бибкеево (расстояние до моста 5 км) нет. В поселке Черки-Бибкеево, который из-за подъема воды может быть отрезан от основной дороги, есть объездная дорога через с. Черки-Дюртели.
Следует отметить, что этот мост изначально сконструирован низко для пропуска талых вод.
Всего по республике повышение уровня воды на 10 — 80 см за сутки отмечено на реках Свияга, Карла, Кубня, Мензеля и Шошма:
— на Нижнекамском водохранилище вода поднялась на 10 см, уровень реки находится на отметке 63,50 м (отметка опасного критического уровня 65,9 м). — на Куйбышевском водохранилище уровень воды у населенного пункта Верхний Услон 52,35 м, отметка опасного критического уровня 54,24 м. — на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды 52,36 м (-36 см), отметка опасного критического уровня 60 м. — на Куйбышевском водохранилище уровень воды у Тольятти (Жигулевская ГЭС) — 52,11 м (-1 см), отметка опасного критического уровня 53,3 м. — на нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС уровень воды 53,56 м (-17 см), отметка опасного критического уровня 56,91 м.