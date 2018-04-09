В Татарстане затопило мост через Свиягу

Татарстана. Мост через реку Свиягу затопило между поселками Черки-Кильдуразы и Черки-Бибкеево Буинского района, сообщает пресс-служба МЧС

При этом угрозы подтопления населенным пунктам Черки-Кильдуразы (расстояние до моста 3 км.) и Черки-Бибкеево (расстояние до моста 5 км) нет. В поселке Черки-Бибкеево, который из-за подъема воды может быть отрезан от основной дороги, есть объездная дорога через с. Черки-Дюртели.

Следует отметить, что этот мост изначально сконструирован низко для пропуска талых вод.

Всего по республике повышение уровня воды на 10 — 80 см за сутки отмечено на реках Свияга, Карла, Кубня, Мензеля и Шошма: