Ещё
В Подмосковье в 2018 году намерены отремонтировать более 3 тыс. км дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье в 2018 году намерены отремонтировать более 3 тыс. км дорог 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Более 3 тысяч километров дорог планируют отремонтировать в Подмосковье в течение текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Московской области со ссылкой на главу министерства Игоря Трескова.
«Согласно программе ремонта, в Подмосковье заменят дорожное покрытие на 3 200 километрах региональных и муниципальных автодорог, из них 860 километров будут отремонтированы по итогам народного голосования на портале ''Добродел''. Программа ремонта автодорог опубликована на сайте министерства, с планами ремонта может ознакомиться каждый житель», — отметил глава подмосковного Минтранса Тресков.
Он также добавил, что ремонтные работы на региональных автодорогах планируется начать 16 апреля, на муниципальной сети — в начале мая. Масштабная ремонтная кампания завершится в Московской области в сентябре.
Адресный перечень участков ремонта опубликован на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в разделе «Целевые программы».
Rambler News Service: последние новости
МЧС проведет повторное обследование места крушения Ан-148 в Подмосковье МЧС: более 30 тыс. жителей Дагестана могут пострадать от паводка «Победа» ожидает позицию Росавиации о состоянии ВПП аэропорта Нальчика
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России359
Китай пошел на уступки США в торговой войне143
Эрдоган раскритиковал Лаврова21
Найден позитив от ослабления рубля152
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег124
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение