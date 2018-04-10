В Подмосковье в 2018 году намерены отремонтировать более 3 тыс. км дорог

«Согласно программе ремонта, в Подмосковье заменят дорожное покрытие на 3 200 километрах региональных и муниципальных автодорог, из них 860 километров будут отремонтированы по итогам народного голосования на портале ''Добродел''. Программа ремонта автодорог опубликована на сайте министерства, с планами ремонта может ознакомиться каждый житель», — отметил глава подмосковного Минтранса Тресков.

Он также добавил, что ремонтные работы на региональных автодорогах планируется начать 16 апреля, на муниципальной сети — в начале мая. Масштабная ремонтная кампания завершится в Московской области в сентябре.

Адресный перечень участков ремонта опубликован на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в разделе «Целевые программы».