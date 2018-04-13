В мае отремонтируют дороги в Подмосковье, по которым будут ездить команды ЧМ

"В первую очередь — это дороги, по которым будут ездить участники [ЧМ-2018], их [дорог] 37. До середины мая в полной мере отремонтируем", — сказал он.

Ранее Тресков сообщал, что всего в 2018 году будет отремонтировано более 3 тыс. км дорог. На эти цели направлено 19 млрд рублей, работы предполагается завершить к 1 сентября. Чтобы привлечь население к выбору дорог, которые необходимо отремонтировать в этом году, власти в очередной раз запустили голосование на региональном портале «Добродел», в нем приняли участие более 200 тыс. человек.