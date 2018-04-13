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В мае отремонтируют дороги в Подмосковье, по которым будут ездить команды ЧМ
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В мае отремонтируют дороги в Подмосковье, по которым будут ездить команды ЧМ 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Дороги в Московской области, по которым будут передвигаться участники чемпионата мира по футболу, будут ремонтировать в первую очередь. Работы завершатся к середине мая, сообщил в пятницу министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков.
"В первую очередь — это дороги, по которым будут ездить участники [ЧМ-2018], их [дорог] 37. До середины мая в полной мере отремонтируем", — сказал он.
Ранее Тресков сообщал, что всего в 2018 году будет отремонтировано более 3 тыс. км дорог. На эти цели направлено 19 млрд рублей, работы предполагается завершить к 1 сентября. Чтобы привлечь население к выбору дорог, которые необходимо отремонтировать в этом году, власти в очередной раз запустили голосование на региональном портале «Добродел», в нем приняли участие более 200 тыс. человек.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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