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В Курской области река Тускарь затопила посёлок
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В Курской области река Тускарь затопила посёлок 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Из-за интенсивного снеготаяния и выхода воды на пойму реке Тускарь произошло подтопление приусадебных участков в посёлке Щетинка СНТ «Строитель», сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Всего в зоне подтопления оказались пять приусадебных участков, в которых проживают около 12 человек, их них четыре ребёнка.
В Курске также подтопило несколько улиц: Сушковскую, Водяную, Стрелецкую, Тимскую и Борзеновскую. В зоне подтопления оказалось 25 приусадебных участков, в которых живут около 70 человек, их них 17 детей.
Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, эвакуация людей пока не требуется. В местах подтопления ежедневно работают переправы и дежурят необходимые службы.
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