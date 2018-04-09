В Курской области река Тускарь затопила посёлок

Из-за интенсивного снеготаяния и выхода воды на пойму реке Тускарь произошло подтопление приусадебных участков в посёлке Щетинка СНТ «Строитель», сообщила пресс-служба регионального МЧС

Всего в зоне подтопления оказались пять приусадебных участков, в которых проживают около 12 человек, их них четыре ребёнка.

Курске также подтопило несколько улиц: Сушковскую, Водяную, Стрелецкую, Тимскую и Борзеновскую. В зоне подтопления оказалось 25 приусадебных участков, в которых живут около 70 человек, их них 17 детей.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, эвакуация людей пока не требуется. В местах подтопления ежедневно работают переправы и дежурят необходимые службы.