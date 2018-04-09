«Утонула малая родина». Затопленный Калач сняли с высоты птичьего полёта 

Уровень воды пошёл на спад. Калачеевец Насир Шошаев снял с высоты птичьего полёта затопленный город и опубликовал эффектный ролик в соцсети в субботу, 7 апреля. На кадрах видно, что значительная часть Калача оказалась в воде — огороды не видно вообще, машины наполовину скрылись под водой. «Утонула малая родина», написали в комментариях под видео калачеевцы. Их город при паводке пострадал сильнее всего — затопило более 340 домов и тысячи дворов. В районе объявлен режим ЧС. Но сейчас ситуация немного улучшилась — уровень воды на реке Подгорная понизился на 20 см. Специалисты называют паводковую ситуацию в регионе напряженной. Всего по состоянию на 8 апреля в области подтоплено порядка 2 тыс. приусадебных участков и 354 дома в Калачеевском, Новоусманском, Воробьёвском, Грибановском, Бутурлиновском, Павловском, Аннинском и Эртильском районах, а также 19 низководных мостов. В зоне подтопления проживают около 4 тыс. человек. Помимо Калачеевского района, режим чрезвычайной ситуации объявлен ещё в трёх населённых пунктах Новоусманского района. Из-за подъёма воды отрезанными от мира оказались жители Новой Усмани, села Шуберское и села Нижняя Катуховка. Как районы области уходят под воду, в чём причина массового затопления и положена ли жильцам затопленных домов эвакуация, читайте здесь. Екатерина Трещикова
Видео — Насир Шошаев