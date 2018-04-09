Уровень воды начал расти в трёх реках Курганской области 

Подъём уровня воды в трёх реках отмечен на территории Курганской области 9 апреля, сообщают в региональном ЦГМС.
По данным синоптиков, к понедельнику на 10 см поднялась вода в Исети в районе Далматово, на 6 см — в реке Уй возле села Усть-Уйское, на 5 см — в реке Миасс у Каргаполья. На реке Тобол отмечается спад уровня на 203 сантиметра.
«Продолжается разрушение ледяного покрова. В последующие 2-3 дня существенных изменений не ожидается», — отметили в ЦГМС.
Напомним, в 2018 году пика половодья в Кургане ожидают 2 мая.