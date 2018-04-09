В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

Завтра в связи с выходом очередного циклона на территории Приморья ожидается дождь, местами сильный. В западных районах и на побережье южный ветер усилится до 15-20 м/с.

Ночью и днем 11 апреля на территории восточных и юго-восточных районов края ожидается дождь, местами сильный, с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. На побережье усилится южный ветер от 15 до 20 м/с.

Днем 11 апреля циклон сместится на северные районы региона. Местами сохранятся небольшие, на севере умеренные осадки.

В отдельных районах из-за осадков, преимущественно в виде дождя, на реках края ожидается увеличение стока воды весеннего половодья. Дополнительный подъем уровня воды составит 10-90 см.

Из-за штормового предупреждения жителей региона призывают скорректировать свои планы на ближайшие дни, сообщает ИА PrimaMedia.