В Шигонском районе на Пасху при пожаре в частном доме погибло два человека 

В воскресенье, 8 апреля, в 04:30, в селе Старый Тукшум Шигонского района, произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На улице Полевой загорелся частный дом на площади 50 квадратных метров.
На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве шести человек личного состава и две единицы техники.
Пожар был локализован в 05:24 и полностью потушен в 05:28.
Как пишет volga.news, ссылаясь на оперативные структуры, во время пожара погибли двое мужчин, одному из которых около 60 лет, а второму примерно 42 года.
Причины возникновения возгорания, гибели людей, и ущерб от пожара устанавливаются.