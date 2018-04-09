В Шигонском районе на Пасху при пожаре в частном доме погибло два человека

На улице Полевой загорелся частный дом на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве шести человек личного состава и две единицы техники.

Пожар был локализован в 05:24 и полностью потушен в 05:28.

Как пишет volga.news, ссылаясь на оперативные структуры, во время пожара погибли двое мужчин, одному из которых около 60 лет, а второму примерно 42 года.

Причины возникновения возгорания, гибели людей, и ущерб от пожара устанавливаются.