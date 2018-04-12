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В конце недели на Урале будет мокрый снег и плюсовая температура
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В конце недели на Урале будет мокрый снег и плюсовая температура 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По прогнозам уральских синоптиков, конец недели в Свердловской области будет пасмурным и теплым. 12 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшой мокрый снег и гололед на дорогах. Днем будет 0, +5 градусов, ветер северо-западны 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров.
В пятницу будет облачно, осадки в виде мокрого снега. Ночью — 1, — 6, днем + 2, + 7 градусов. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду. В субботу также будет облачно, будет идти мокрый снег. Ночью — 1, — 6, днем + 2, + 7. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
В Екатеринбурге все три дня будет облачно, существенных осадков не ожидается. В четверг днем +3, +5, в пятницу ночью — 1, — 3, днем +4, +6. В субботу ночью будет — 1, — 3, днем +4, +6.
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