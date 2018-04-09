Ещё
В Японии задумались о постройке новых АЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии задумались о постройке новых АЭС 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Япония должна строить новые АЭС, если хочет выполнить принятые на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, заявил председатель Японского атомно-промышленного форума Такаси Имаи.
Он указал на то, что изменить энергетический баланс Японии в пользу возобновляемой энергетики в короткие сроки невозможно, что в первую очередь связано с необходимостью вложить большие средства в подготовку инфраструктуры, передает ТАСС.
Президент Японского атомно-промышленного форума также выступил с критикой предложения оппозиционных политических партий о полном отказе от АЭС, назвав его нереалистичным.
«Расширяя применение возобновляемых источников [энергии], мы должны продолжать использовать АЭС, безопасность которых подтверждена. Также строительство новых АЭС будет играть важную роль, если мы хотим добиться цели по сокращению выбросов на 80% к 2050 году», — заявил Имаи на открытии 51-й конференции организации.
Напомним, в прошлом году в глубинных слоях песка и в грунтовых водах на расстоянии десятков километров к югу от АЭС «Фукусима» было обнаружено огромное количество радиоактивного цезия-137 и других радионуклидов, которые постепенно смывает в мировой океан. Несколькими месяцами ранее в радиоактивном лесу возле АЭС «Фукусима-1» возник сильный пожар.
Крупнейшая в мире авария на АЭС произошла в марте 2011 года. В октябре 2017 года суд возложил ответственность за произошедшее на АЭС в Фукусиме на власти Японии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Опубликовано видео начала распада Африки на две части В метели под Красноярском потерялись четыре человека Выпавший впервые за 17 лет апрельский снег в Японии совпал с цветением сакуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты287
Россия ответила на переезд Скрипалей в США50
США ответили на обвинения в ударе по базе в Сирии39
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1581
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН880
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение