В Японии задумались о постройке новых АЭС

Япония должна строить новые АЭС, если хочет выполнить принятые на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, заявил председатель Японского атомно-промышленного форума Такаси Имаи.

Он указал на то, что изменить энергетический баланс Японии в пользу возобновляемой энергетики в короткие сроки невозможно, что в первую очередь связано с необходимостью вложить большие средства в подготовку инфраструктуры, передает ТАСС

Президент Японского атомно-промышленного форума также выступил с критикой предложения оппозиционных политических партий о полном отказе от АЭС, назвав его нереалистичным.

«Расширяя применение возобновляемых источников [энергии], мы должны продолжать использовать АЭС, безопасность которых подтверждена. Также строительство новых АЭС будет играть важную роль, если мы хотим добиться цели по сокращению выбросов на 80% к 2050 году», — заявил Имаи на открытии 51-й конференции организации.

Напомним, в прошлом году в глубинных слоях песка и в грунтовых водах на расстоянии десятков километров к югу от АЭС «Фукусима» было обнаружено огромное количество радиоактивного цезия-137 и других радионуклидов, которые постепенно смывает в мировой океан. Несколькими месяцами ранее в радиоактивном лесу возле АЭС «Фукусима-1» возник сильный пожар.

Крупнейшая в мире авария на АЭС произошла в марте 2011 года. В октябре 2017 года суд возложил ответственность за произошедшее на АЭС в Фукусиме на власти Японии.