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В японской префектуре Симане произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате четыре человека пострадали
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В японской префектуре Симане произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате четыре человека пострадали 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Токио, 9 апреля /Синьхуа/ — В понедельник примерно в 01:32 по местному времени в префектуре Симане на юго-западе острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате по меньшей мере четыре человека получили травмы. Подземные толчки не вызвали цунами. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.
По данным агентства, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 35,2 градуса северной широты и 132,6 градуса восточной долготы. Гипоцентр был расположен на глубине 12 км. Кроме префектуры Симане, подземные толчки ощущались также в префектурах Тоттори, Окаяма, Хиросима и Эхимэ в центральной и западной части страны.
Как сообщили местные СМИ, от стихии пострадали по меньшей мере четыре человека в префектуре Симане, повреждены здания и дороги, прекращено электро— и водоснабжение в некоторых кварталах. На момент передачи данной информации в префектуре произошло более десяти афтершоков. Японское метеорологическое агентство предупредило о возможном землетрясении на ближайшей неделе и призвало население предпринять превентивные меры.
Япония находится на Тихоокеанском сейсмическом поясе — самой сейсмоактивной зоне в мире.
Общая площадь префектуры Симане — 6,7 тыс. кв. км, ее население — 685 тыс. человек. —0—
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