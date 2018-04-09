В японской префектуре Симане произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате четыре человека пострадали

Токио, 9 апреля / Синьхуа / — В понедельник примерно в 01:32 по местному времени в префектуре Симане на юго-западе острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате по меньшей мере четыре человека получили травмы. Подземные толчки не вызвали цунами. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

По данным агентства, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 35,2 градуса северной широты и 132,6 градуса восточной долготы. Гипоцентр был расположен на глубине 12 км. Кроме префектуры Симане, подземные толчки ощущались также в префектурах Тоттори , Окаяма, Хиросима и Эхимэ в центральной и западной части страны.

Как сообщили местные СМИ, от стихии пострадали по меньшей мере четыре человека в префектуре Симане, повреждены здания и дороги, прекращено электро— и водоснабжение в некоторых кварталах. На момент передачи данной информации в префектуре произошло более десяти афтершоков. Японское метеорологическое агентство предупредило о возможном землетрясении на ближайшей неделе и призвало население предпринять превентивные меры.

Япония находится на Тихоокеанском сейсмическом поясе — самой сейсмоактивной зоне в мире.

Общая площадь префектуры Симане — 6,7 тыс. кв. км, ее население — 685 тыс. человек. —0—