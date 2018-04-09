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В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
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В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: AP
В Приморье объявлено штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды из-за циклона. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
"Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов в эти дни", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках юга края, подтоплению населенных пунктов, сельхозугодий и хозпостроек. Также возможны сбои в работе ЖКХ, рост количества дорожных аварий.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки из-за волн, которые могут достигать девяти метров в высоту.
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