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Дальний Восток остается во власти лесных пожаров
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Дальний Восток остается во власти лесных пожаров 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Особый противопожарный режим ввели ещё в двух районах Приморского края. Об этом сообщает администрация региона. Всего режим действует в пяти районах Приморья. Пожарные потушили восемь лесных пожаров за последние сутки, 11 — локализовали.
В Амурской области власти ввели в лесах режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщает телеканал «Россия 24». На помощь местным коллегам прибыли спасатели из Хабаровска. Они не только тушат возгорания, но также наблюдают за ситуацией возле населённых пунктов — особенно тем, которые находятся возле лесов.
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