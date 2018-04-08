Занятия в начальных классах Магадана отменили из‐за урагана

Магаданские власти приняли решение отменить уроки в младших классах местных школ. Причиной этому стал ураганный ветер, сообщает телеканал «360».

"Отменены занятия в школах города Магадана для 1 смены с 1 по 4 классы", — уточнили в пресс-службе МЧС

В МЧС рекомендовали автомобилистам не покидать пределы населенных пунктов.

Скорость восточного ветра может достигать 18–23 метров в секунду. Из-за неблагоприятных погодных условий временно ограничен проезд по трассе «Магадан — Балаганное — Талон». Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и расчистки дорожного полотна.

На 20-м километре автодороги, добавили в ведомстве, развернули подвижный пункт обогрева.