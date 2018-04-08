Военный вертолет рухнул в Калифорнии

На юге американского штата Калифорния разбился вертолет корпуса морской пехоты. По предварительным данным, в результате крушения четыре члена экипажа погибли, сообщает телеканал «360».

Воздушное судно CH-53E Super Stallion, приписанное к корпусу морской пехоты, упало недалеко от города Эль-Сентро. Авария произошла около 00:35 4 апреля по московскому времени.

На борту вертолета находились четыре человека. Все они считаются погибшими. Их имена и принадлежность к морским пехотинцам не разглашаются.

Вертолет поднялся в воздух для стандартных учений. О причине катастрофы информации нет.