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МЧС предупреждает о подтоплении моста в Ивановской области
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МЧС предупреждает о подтоплении моста в Ивановской области 

АиФ Владимир 37 минут назад
Фото: АиФ Владимир
МЧС по Ивановской области предупреждает о начавшемся паводке.
«В 10.50 8 апреля поступило сообщение, что в результате интенсивного снеготаяния и выпадения осадков произошел резкий подъём воды в реке Нерль, что повлекло за собой подтопление низководного моста в районе деревни Новая Гаврилово-Посадского района», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по ивановской области.
Мост ушёл под воду на 25 см. Площадь подтопления — 135 кв.м.
На место выехали экстренные службы.
«Данный мост является второстепенным, основной маршрут проезда к населенным пунктам Новая, Мирславль, Мышкино, Васильево, Студенец и Красково осуществляется через мост у населенного пункта Лобцово», — пояснили в ведомстве.
Объехать затопленный мост можно через населенные пункты Лобцово — Мальтино — Ксты (длина объездного пути составляет 23 км).
В МЧС уточняют, что жизнеобеспечение населённых пунктов Мирславль, Мышкино, Васильево, Студенец и Красково Новоселковского сельского поселения не нарушено. Во всех есть продуктовые запасы.
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