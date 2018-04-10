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В Волгоградской области на реке Терса уровень воды будет выше из-за паводка
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В Волгоградской области на реке Терса уровень воды будет выше из-за паводка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Уровень воды выше опасных отметок сохранится в ближайшие дни на реке Терса в Волгоградской области, где около недели действует режим ЧС из-за обильного паводка, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега, 4 апреля на территории всего региона был введен режим ЧС. К 6 апреля частично подтопленным оказался 41 населенный пункт, в котором проживают 4,4 тысячи человек. По данным на утро вторника, частично подтопленным оставался 31 населенный пункт, где проживают 406 человек.
"В результате развития весеннего половодья 11-12 апреля на реке Терса у населенного пункта Елань Еланского района Волгоградской области уровень воды сохранится в пределах и выше опасных отметок", — говорится в экстренном предупреждении.
В связи с этим прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, прибрежных территорий, населенных пунктов, размывом берегов рек, прорывом дамб обвалований.
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