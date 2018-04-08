Самолет экстренно сел в Баку из‐за столкновения с птицей 

Самолет «Азербаджанских авиалиний» (AZAL) Airbus A320, который летел из Баку в Начичеван, вернулся в аэропорт вылета. При наборе высоты он столкнулся с птицей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании Пашу Кесмански.
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно
— Паша Кесмански
Он отметил, что воздушное судно в данный момент осматривают техники.
Кесмански добавил, что пассажиры рейса вылетят другим самолетом.
8 марта самолет Нальчик— Москва экстренно сел в Волгограде из-за пассажира, закурившего на борту самолета. Позже борт вылетел в пункт назначения.