Самолет экстренно сел в Баку из‐за столкновения с птицей

Самолет «Азербаджанских авиалиний» (AZAL) Airbus A320, который летел из Баку в Начичеван, вернулся в аэропорт вылета. При наборе высоты он столкнулся с птицей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании Пашу Кесмански.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно

— Паша Кесмански

Он отметил, что воздушное судно в данный момент осматривают техники.

Кесмански добавил, что пассажиры рейса вылетят другим самолетом.