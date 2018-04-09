На юго-западе Японии зафиксирована серия землетрясений

Минимум четыре человека пострадали в результате серии землетрясений на юго-западе Японии . Магнитуда самого сильного подземного толчка составила 6,1.

Эпицентр находился недалеко от побережья Японского моря, а очаг залегал на глубине около 12 километров. После этого сейсмологи зафиксировали еще 20 афтершоков различной магнитуды.

Как передает ТАСС, больше всего от удара стихии пострадала префектура Симанэ. Там без воды остались около 100 домов, еще 50 — без света. Ликвидировать последствия землетрясений будут бойцы Сил самообороны Японии. Энергокомпания Chugoku Electric Power сообщила, что никаких внештатных ситуаций на АЭС «Симанэ» не зафиксировано.