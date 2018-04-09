Ещё
В Приморье из-за циклона ожидаются сильные дожди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье из-за циклона ожидаются сильные дожди 

ТАСС 57 минут назад
Фото: Приморская газета
ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Предупреждение о сильных дождях, которые начнутся в Приморском крае 11 апреля, распространило Главное управления МЧС по Приморскому краю в понедельник.
"Днем 10 апреля в связи с выходом очередного циклона на территории края ожидаются осадки в виде дождя. Ночью и днем 11 апреля на территории восточных, юго-восточных районов ожидаются дожди, местами сильные, с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. На побережье усилится южный ветер от 15 до 20 м/с", — сообщает ведомство.
Спасатели призывают жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы и по возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов.
Прогнозируемые дожди основательно увеличат сток воды весеннего половодья, предупреждает Приморский Гидрометцентр. Сейчас общий подъем воды в реках над зимним уровнем составляет 0,6-2,8 м. Пока выхода рек из берегов, затоплений, опасных гидрологических явлений не наблюдается.
"В связи с прогнозируемыми на 10-11 апреля умеренными, в отдельных районах сильными осадками, преимущественно в виде дождя, на реках края ожидается увеличение стока воды весеннего половодья. Дополнительный подъем уровня воды составит 0,1-0,9 м. На отдельных участках рек западных и юго-восточных районов края возможно достижение уровнем отметок выхода воды на пойму. Опасных гидрологических явлений не ожидается", — уточняют синоптики.
В последние дни в Приморском крае сложилась тяжелая лесопожарная обстановка, и обильные осадки, как ожидают власти, должны помочь в борьбе с огнем. В настоящий момент в Приморском крае особый противопожарный режим действует в пяти муниципалитетах. На утро понедельника здесь продолжают действовать шесть лесных пожаров.
ТАСС: последние новости
Четыре туриста пропали в метель на горе в Красноярском крае Более 50 человек эвакуировали из горящего дома под Саратовом Прямое транспортное сообщение еще с 20 поселками Тульской области нарушено из-за паводка
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты229
США ответили на обвинения в ударе по базе в Сирии26
Россия ответила на переезд Скрипалей в США26
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1570
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН875
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение