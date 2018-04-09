В Приморье из-за циклона ожидаются сильные дожди

"Днем 10 апреля в связи с выходом очередного циклона на территории края ожидаются осадки в виде дождя. Ночью и днем 11 апреля на территории восточных, юго-восточных районов ожидаются дожди, местами сильные, с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. На побережье усилится южный ветер от 15 до 20 м/с", — сообщает ведомство.

Спасатели призывают жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы и по возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от пользования личным автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов.

Прогнозируемые дожди основательно увеличат сток воды весеннего половодья, предупреждает Приморский Гидрометцентр. Сейчас общий подъем воды в реках над зимним уровнем составляет 0,6-2,8 м. Пока выхода рек из берегов, затоплений, опасных гидрологических явлений не наблюдается.

"В связи с прогнозируемыми на 10-11 апреля умеренными, в отдельных районах сильными осадками, преимущественно в виде дождя, на реках края ожидается увеличение стока воды весеннего половодья. Дополнительный подъем уровня воды составит 0,1-0,9 м. На отдельных участках рек западных и юго-восточных районов края возможно достижение уровнем отметок выхода воды на пойму. Опасных гидрологических явлений не ожидается", — уточняют синоптики.

В последние дни в Приморском крае сложилась тяжелая лесопожарная обстановка, и обильные осадки, как ожидают власти, должны помочь в борьбе с огнем. В настоящий момент в Приморском крае особый противопожарный режим действует в пяти муниципалитетах. На утро понедельника здесь продолжают действовать шесть лесных пожаров.