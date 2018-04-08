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Стало известно, где пройдет самый сильный снегопад в Приморье
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Стало известно, где пройдет самый сильный снегопад в Приморье 

Primpress 50 минут назад
Фото: Primpress
Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье во вторник, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Маглипогода».
10 апреля к Приморскому краю подойдет западный циклон с районов Монголии. Также вблизи побережья Приморья возможно образование дополнительного волнового циклона. В связи с этим в ночь с 10 на 11 апреля в крае ожидается серьезное ухудшение погоды.
В ночь с 10 на 11 апреля на Приморье обрушится циклон. 10 апреля в крае днем ожидается постепенное увеличение облачности, вечером — до значительной. В северных районах и на востоке края погода будет без осадков. В континентальной части края ожидается теплая погода. На побережье края будет холодно и сыро, местами туман и морось. Температура воздуха +9 °С +15 °С, в прибрежных районах +2 °С +8 °С. Днем в крае усилится южный до 10 — 18 м/с.
Наиболее прохладно будет в юго-западных районах, особенно в районе от Владивостока до Уссурийска. Эффект холода добавит сильный южный ветер, в этих районах он будет наиболее сильный до 18 м/с. При этом возможен вынос тумана или низкой облачности далеко вглубь континента. Во второй половине дня на западе края и на юге края местами начнется дождь. Вечером пройдет дождь, на юго-западе края сильный дождь.
Основное ухудшение погоды ожидается ночью с 10 на 11 апреля. В крае пройдут осадки, местами сильные в виде дождя, местами с мокрым снегом. Местами на севере края и на перевалах гололедные явления и снежный накат. На перевалах ожидается сильный мокрый снег. Общее количество осадков может составить от 10 мм до 35 мм в различных районах, на севере края до 5 мм. Наиболее сильные осадки пройдут на юго-востоке и на востоке края: 20-35 мм. Температура воздуха ночью 0 °С +5 °С. На перевалах возможно выпадение большого количества снега! Также местами ночью возможно налипание снега на проводах.
11 апреля в крае утром и в первой половине дня сохранятся осадки, на востоке края пройдут сильные осадки в виде дождя, местами в виде мокрого снега. Днем на юго-западе края и местами на юге и на западе края прекращение осадков. На востоке края сохранятся осадки в виде дождя, на северо-востоке со снегом. Температура днем + 5 °С +12 °С, на северо-востоке 0 °С +5 °С. 12 апреля погода в Приморском крае улучшится.
Во Владивостоке 10 апреля днем ожидается облачная и холодная погода. Во второй половине дня туман, местами морось, переходящая в слабый дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура днем + 3 °С +5 °С.
Вечером во Владивостоке дождь, временами сильный. Ночью в столице Приморья пройдет дождь, временами сильный. Местами возможен снег с дождем. Во второй половине ночи произойдет смена направления ветра на северо-западное. Температура воздуха +2 °С +4 °С. 11 апреля в течение дня осадки прекратятся и потеплеет. 12 апреля погода в городе улучшится.
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