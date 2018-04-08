Ещё
Несколько человек пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность

Несколько человек пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы 

Газета.Ru 35 минут назад
Пожар произошел в квартире 17-этажного дома на юге Москвы, в результате происшествия пострадали несколько человек, еще 20 жильцов дома были спасены, передает РИАМО.
В воскресенье в 10:52 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Болотниковская, дом 5, корпус 2, где происходит пожар в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже 17-этажного жилого дома.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.
Газета.Ru: последние новости
МЧС объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае с 6 по 8 марта В МЧС сообщили о 55 спасенных при тушении пожара в московской квартире Человек пострадал при пожаре в квартире в Мытищах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность201
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1212
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию374
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»99
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар652
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение