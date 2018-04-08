Несколько человек пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы

Пожар произошел в квартире 17-этажного дома на юге Москвы , в результате происшествия пострадали несколько человек, еще 20 жильцов дома были спасены, передает РИАМО В воскресенье в 10:52 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Болотниковская, дом 5, корпус 2, где происходит пожар в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже 17-этажного жилого дома. "Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве. На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.