В Таганроге построили для МЧС еще одну амфибию

Противопожарный самолет-амфибия пополнит авиаотряд спасателей

Авиаотряд спасателей пополнит очередной противопожарный самолет

Таганроге подготовили к передаче МЧС России первый в 2018 году многоцелевой самолет-амфибию Бе-200ЧС. «КВ» узнал, как идет строительство гибридных машин для чрезвычайного ведомства.

Собранный на таганрогском авиазаводе самолет с заводским номером 03-06 выполнил первый полет 12 марта, после чего совершил несколько успешных испытательных приемо-сдаточных вылетов. Теперь он полностью готов к передаче авиации МЧС.

Самолеты-амфибии крайне необходимы при тушении лесных пожаров. Взлетев с обычного аэродрома с 12 тоннами воды на борту и слив ее на очаг пожара, такой самолет может быстро наполнить баки за один проход по водной поверхности на скорости 150–190 километров в час. И таких дозаправок он может совершить несколько, что максимально повышает эффективность авиационных средств пожаротушения.

Сегодня в составе авиации МЧС семь амфибий. По данным «КВ», всего для авиации чрезвычайного ведомства в 2018 году построят четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС. На завершающей стадии производства находится очередной самолет с заводским номером 03-07. Сдача его заказчику намечена на второй квартал. Ожидаются и новые заказы. К 2024 году ведомство планирует нарастить авиапарк Бе-200ЧС до 18 машин.

Производство Бе-200ЧС сопровождается замещением комплектующих зарубежного производства на отечественные аналоги. Меняется на российские часть импортных бортовых приборов. Обсуждается возможность замены двигателей Д-436ТП, которые производятся на украинском предприятии «Мотор Сич»

Реактивный самолет-амфибия Бе-200 — воплощение последних достижений мировой гидроавиации. Он может взлетать и садиться на сушу и на воду. В режиме гидросамолета для Бе-200 достаточно водоема площадью больше 5 квадратных километров и глубиной более 3 метров. При этом амфибии не страшны волны в 3 балла. В экипаже два пилота. Бе-200ЧС можно быстро переоборудовать для различных задач.

Кроме противопожарного варианта существуют поисково-спасательные, транспортные, грузовые, санитарные, патрульные версии. В пассажирском варианте на борту можно разместить до 72 человек. Особо ценен такой самолет, когда нужно доставить людей и грузы на отдаленные острова, не имеющие аэродромов, или к плавучим буровым вышкам и кораблям. Может пригодиться такой уникальный самолет для поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море.

Португалии, Гидросамолеты неоднократно использовали в тушении лесных пожаров и борьбе с последствиями наводнений и паводков в различных регионах страны. Россия не раз делилась самолетами Бе-200 со странами, которые боролись со страшными природными пожарами. Наши амфибии потрудились в Италии Греции , Франции, Германии.

Всего на оснащении авиации МЧС свыше 70 самолетов и вертолетов. В 2017 году общий налет в авиации МЧС России составил более 14 тысяч часов. Было выполнено свыше 16 тысяч полетов.