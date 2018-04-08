Под Марксом затопило мост между Березовкой и Бородаевкой

Саратовской области затопило еще один мост. Как сообщили АиФ-Саратов в областном ГУ МЧС, сегодня в 14.20 поступило сообщение, что в результате снеготаяния произошел подъем уровня воды в реке Малый Караман и перелив низководного моста между Березовкой и Бородаевкой Марксовского района.

В главке отметили, что перелив моста составляет 10 см. Погибших, пострадавших нет. В селе Березовка — 205 домов, население — 1124 человек, из них 124 детей. А во втором селе 220 домов с 1162 жителями.

Дома, социально-значимые объекты, объекты экономики и скотомогильники в зону подтопления не попадают, расстояние до ближайших домов — километр, они находятся на возвышенности. У жителей есть необходимый запас продуктов питания и медикаментов